AİHM ‘asker intiharı’ davasında Türkiye’yi mahkum etti

AİHM, bir askerin intiharına ilişkin Türkiye hakkında yapılan başvuruyu karara bağladı. Mahkeme Türkiye'yi mahkum etti.

AİHM ‘asker intiharı’ davasında Türkiye’yi mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), askerdeyken intihar ettiği iddia edilen Muharrem Ali Al’ın annesinin başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti.

Euronews’in haberine göre, mahkeme, başvuran kadına mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 27 bin avro maddi tazminat ödenmesine hükmetti.

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKMIŞTI

Başvuru sahibi, 2013’te Şırnak-Uludere’de zorunlu vatan hizmetini gördüğü sırada intihar ettiği belirtilen oğlunun psikolojik sorunları olmadığı ve öldürülmüş olabileceği şikayetiyle Türkiye’de askeri mahkemeye başvurmuştu.

Askeri savcılığın başvuru sahibinin oğlunun kendi silahıyla intihar ettiği ve soruşturmaya gerek olmadığına dair mütalaasını kabul eden askeri mahkeme, takipsizlik kararı almıştı.

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