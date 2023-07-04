Taliban kadın düşmanı yasaklarına bir yenisini daha ekledi: Kuaför ve güzellik salonları yasaklandı

Afganistan’daki Taliban rejiminin kadınları eğitimden, çalışma yaşamından ve sosyal hayattan koparan baskıcı politikaları devam ediyor. Taliban, son olarak da kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladı.

Taliban geçici hükümetinin 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı' Sözcüsü Muhammed Sıddık Akif Muhacir, yasak kararını doğrularken detay vermedi.

Sosyal medyada dolaşan bir kararnamede, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin başkent Kabil ve diğer vilayetlerdeki kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladığı iddia edilmişti. Buna göre, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarına faaliyetlerini sonlandırmaları için 1 ay süre tanınıyor.

Taliban rejimi daha önce de kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesini, sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını, dizi ve sinema filmlerinde rol almasını yasaklamıştı.

Kaynak: AA