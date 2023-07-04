Taliban kadın düşmanı yasaklarına bir yenisini daha ekledi: Kuaför ve güzellik salonları yasaklandı

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban kadınları hedef alan yasaklarına devam ediyor. Son olarak ülkede kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladı.

Son Güncelleme:
Taliban kadın düşmanı yasaklarına bir yenisini daha ekledi: Kuaför ve güzellik salonları yasaklandı

Afganistan’daki Taliban rejiminin kadınları eğitimden, çalışma yaşamından ve sosyal hayattan koparan baskıcı politikaları devam ediyor. Taliban, son olarak da kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladı.

Taliban geçici hükümetinin 'İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı' Sözcüsü Muhammed Sıddık Akif Muhacir, yasak kararını doğrularken detay vermedi. 

Sosyal medyada dolaşan bir kararnamede, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin başkent Kabil ve diğer vilayetlerdeki kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladığı iddia edilmişti. Buna göre, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarına faaliyetlerini sonlandırmaları için 1 ay süre tanınıyor.

Taliban rejimi daha önce de kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesini, sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını, dizi ve sinema filmlerinde rol almasını yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Afganistan-Taliban Kadın hakları
Son Güncelleme:
İsmail Saymaz paylaştı: İmamoğlu'nun 'İktidar için değişim' manifestosunu yayınlayacağı siteden ilk görüntü geldi İmamoğlu'nun 'İktidar için değişim' manifestosunu yayınlayacağı siteden ilk görüntü geldi
Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor... Ayna gibi cam temizliğinin püf noktası! Camda asla leke bırakmıyor ve tertemiz oluyor...
İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray'dan Meral Akşener hakkında çok sert ifadeler: 'Siyasi canlı bomba gibi...' Aytun Çıray'dan Akşener hakkında çok sert ifadeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Safadi ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Başbakan Yardımcısı ile görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa... 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor Tüm çalışanları ve EYT'lileri ilgilendiriyor: O ücret 5 Temmuz'da değişiyor
İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı: Yükselip düşeceği rakamı açıkladı
Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor Netflix'in temmuz ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi geliyor
Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar Son hesaplara göre memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte masadaki rakamlar