Van Gölü’nün saklı koyları ziyaretçilerini mest ediyor

Van’ın Gevaş ilçesindeki koylar, el değmemiş doğası, masmavi denizi, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerini adeta mest ediyor.



3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla dünyanın ve Türkiye’nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, koyları ve sahilleri ile görenleri hayran bırakıyor. Yeşilin, mavinin ve karlı dağların tarihle buluştuğu Van, turizmde keşfedilmeyi bekliyor.

Akdamar Adası’nın yanı sıra Adır Adası, Çarpanak Adası, Muradiye Şelalesi ile Van Gölü kıyısındaki Gevaş ilçesine bağlı İn Mahallesi’ndeki Ağın, Altınsaç ve Deveboynu koyları, görenleri hayran bırakıyor. Karayolu ile ulaşımı zor olan ve teknelerle 3 saat süren keyifli yolculuğun ardından ulaşılan Ağin bölgesindeki koylar, Ege ve Akdeniz bölgesindeki güzellikleri aratmayan eşsiz görüntülere sahne oluyor. Van’ın Gevaş ile Bitlis’in Tatvan ilçesi arasında bulunan koylar, hem coğrafyasıyla hem de tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Van Gölü üzerinde bulunan ada ve yarımadalarda tarihi harabeler, kiliseler ve kaleler bulunuyor. Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan koylar, keşfedilmeyi bekliyor.

Kaynak: İHA