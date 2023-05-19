Nâzım Hikmet Dostluk Ödülü'nün sahibi Zeynep Oral oldu

Rus tarafında Nâzım Hikmet’in büyük aşkı ve eşi Vera Tulyakova-Hikmet’in kızı, tiyatro bilimci ve profesör Anna Anatolyevna Stepanova, Türk tarafında ise tiyatro eleştirmeni, gazeteci, yazar ve PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı Zeynep Oral, Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel bağların gelişmesine ve Nâzım Hikmet’in edebi mirasının korunmasına yönelik katkılarından ötürü ödüllerin sahibi olacak.

MOSKOVA’DA ONUR AKIN KONSERİ

3 Haziran Cumartesi günü akşamı Moskova’nın önde gelen gösterimerkezlerindenRusskaya Pesnya’da gerçekleştireceğimiz etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

Programın konser bölümünde bu yıl; Seviyorum Seni, Yağmur Yüreklim, Ey Hayat,Gaybana Geceler gibibirçok eseriyle gönlümüzde taht kurmuş, ülkemizin ünlü sanatçılarından Onur Akın bizlerle olacak ve hazırlanan özel repertuar ile birbirinden ünlü şarkılarının yanı sıra Nâzım Hikmet’in eserlerinden bestelenen şarkılar ve türküleri misafirlerimizle paylaşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem