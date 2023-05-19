Klimt'in meşhur tablosu 53,2 milyon dolara satıldı

Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in dünyaca ünlü manzara tablosu "Insel im Attersee", açık artırmada 53,2 milyon dolara alıcı buldu.

Klimt'in meşhur tablosu 53,2 milyon dolara satıldı

Gustav Klimt'in "Insel im Attersee", Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. Ender manzara resimlerinden biri olarak gösterilen ve ressamın Avusturya'daki Attersee Gölü'nü resmettiği tablosu, yedi dakika süren teklif yarışının ardından Japon bir koleksiyoncu tarafından 53,2 milyon dolara satın alındı.

Aynı koleksiyon içinde bulunan Belçikalı sürrealist ressam René Magritte'nin "Empire of Lights" tablosu ise 42,3 milyon dolara alıcısını bulurken, Sotheby's Müzayede Evi, farklı eserlerin satışa sunulduğu müzayededen toplam 427 milyon dolar gelir elde etti.

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