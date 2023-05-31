Nasreddin Hoca’yı araştırmak için Almanya’dan Akşehir’e geldiler

Prof. Dr. Steinbach’ın araştırması çerçevesinde Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortaklık kurduğu, bundan sonra çalışmaları iki üniversitenin birlikte yürüteceği öğrenildi. Akşehir’e gelen akademisyenler, Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, müdür yardımcıları ve belediye görevlileri eşliğinde araştırmalarına başladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Almanya’dan gelen akademisyenler için Akşehir’deki Nasreddin Hoca ile ilgili derneklerin temsilcileri ve basın mensupları için bir tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda akademisyenler yapacakları çalışma hakkında katılımcılara bilgi verdi. Akademisyenler, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı da makamında ziyaret etti. Başkan Akkaya misafirlerine Akşehir tarihi, kültürü ve değerleri hakkında bilgiler verdi.

"KIVANÇ VESİLESİDİR"

Akşehir Belediyesi olarak Nasreddin Hoca Bellek Merkezi’ni açtıklarını belirten Başkan Akkaya, “Şehrimize gelen Nasreddin Hoca ile ilgili araştırma yapmak isteyenler, Bellek Merkezimizde istedikleri dokümanları bulabilecektir. Dijital ve basılı yayınların bulunacağı bu mekan diğer bir adıyla Nasreddin Hoca Kütüphanesi’ni otantik bir binada araştırma yapacaklar için açacağız. Bellek Merkezimizin son hazırlıkları yapılmaktadır. Tabii burada sizlerle tanışmamızı, sizi burada misafir etmemizi sağlayan Nasreddin Hocamızı da rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu anlamda onun daha çok mesajlarının anlaşılması, tanınması ve bu vesileyle de Akşehir’imizin tanınması, torunları olarak bizim için kıvanç vesilesidir” diye konuştu.

Başkan Akkaya; belediyedeki ziyaretin ardından tamamlanma aşamasına gelen Nasreddin Hoca Bellek Merkezi’ne misafirleri ile birlikte geçerek merkez hakkında akademisyenlere bilgiler verdi. Nasreddin Hoca Bellek Merkezi ziyareti sonunda Prof. Dr. Matthias Steinbach, Almanya’nın mizah ustası Till Eulenspiegel ile ilgili Almanca kitapları bellek merkezi arşivine armağan etti.

Kaynak: İHA