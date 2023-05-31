Kadir İnanır'dan Merve Dizdar'a destek: Ayağa kalkın ve alkışlayın

Sanatçı Kadir İnanır, 76'ncı Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan Merve Dizdar'ı hedef alan eleştirilere tepki gösterdi. Ödül töreninde yaptığı konuşmanın ardından hedef gösterilen Dizdar'ı destekleyen İnanır, "Saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın” dedi.

İnanır, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın en büyük ikinci film festivali olan Cannes Film Festivali’nde performansıyla ödül alan Merve Dizdar’ı ve filmin yaratıcılarını yürekten kutluyorum. Kompleksli muhterislere ikazımdır; saygılı olun, ayağa kalkın ve alkışlayın."

NE OLMUŞTU?

Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar konuşmasında, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray’ın ve Nuraylar’ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dizdar'ın konuşmasına sosyal medyada bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Konuşma, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu tarafından da hedef alındı. Uslu, "Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar. Sonra da bu ülkenin tüm vatandaşlarından aldığın ödül için tebrik bekleyebilirsin. Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur" dedi.

Festivalin ardından İstanbul'da oyunu kullandıktan sonra Reuters'e konuşan Dizdar, "Burada gördüğüm destek beni çok etkiledi" dedi. Dizdar, "Böyle bir ödülü ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. Bunu tüm kız kardeşlerimle paylaşmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Reuters'ın “Cannes’daki en iyi aktris, ikinci tur seçimin olduğu gün kutuplaşmış bir Türkiye’ye döndü” başlığıyla verdiği haberde “Dizdar, hem hayranlarının tebrik kutlamalarıyla hem de sert eleştiriyle karşılaştı. Bu durum ülkedeki aşırı kutuplaşmayı gözler önüne seriyor” yorumuna yer verildi.