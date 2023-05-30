51. İstanbul Müzik Festivali başlıyor

51. İstanbul Müzik Festivali ilk haftasında Barbara Hannigan’dan Nicolas Altstaedt’e, Münih Oda Orkestrası’ndan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na birçok ismi ağırlayacak.

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51. İstanbul Müzik Festivali başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, 1-17 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival açılışını, 1 Haziran Perşembe akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda, 2019-2023 Festival Açılış Konseri Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası ile Jan Lisiecki’nin buluşacağı bir konserle yapacak.

Açılış haftasında dinleyiciler ayrıca, soprano ve şef Barbara Hannigan’ı Türkiye’deki ilk konserinde dinleyecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın Hannigan’a eşlik edeceği konser 3 Haziran Cumartesi akşamı AKM’de düzenlenecek. Çellist Nicolas Altstaedt ise Münih Oda Orkestrası eşliğinde 2 Haziran’da İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Müzik Rotası, Hafta Sonu Klasikleri ve Müzikli Bir Hafta Sonu ise festivalin ilk hafta sonunda izleyiciyle buluşacak.

17 Haziran’a kadar, 18 farklı mekânda, 25 konserde, 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak festivalin biletleri, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabilecek. Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler, konserleri ücretsiz takip edebilecek. Öğrenciler ise tüm İKSV etkinliklerinde 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek. 

Festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir. 

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