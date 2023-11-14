Metin Uca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı.

Metin Uca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca'nın geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanıp kaza geçirdikten sonra boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıktı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı.

Uca, eski bir fotoğrafını eklediği paylaşımına şu notu yazdı:

"Merhaba… Hızla iyileşiyorum. Bu tabii eski bir fotoğraf. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle."

Uca'nın paylaştığı fotoğrafı:

Metin Uca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama - Resim : 1

Etiketler
Metin Uca
Çorum'da bulundu: Tam 2 bin 800 yıllık! Çorum'da bulundu: Tam 2 bin 800 yıllık!
Turşu çabuk bozuluyorsa bu yöntemlerden sonra bozulmuyor * Tüm turşucular biliyor Turşu çabuk bozuluyorsa bu yöntemlerden sonra bozulmuyor * Tüm turşucular biliyor
Yeşil mercimeğin böceklenmesini önlüyor! Ziyan etmemek için öğrenin Yeşil mercimeğin böceklenmesini önlüyor! Ziyan etmemek için öğrenin
Neşe Doster'in 'Kadın Hakları Mı? Hani?' kitabı raflarda Neşe Doster'in 'Kadın Hakları Mı? Hani?' kitabı raflarda
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi! Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi!
Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu: İşte ilk 10'a giren iller Türkiye'nin suç oranı en düşük şehirleri belli oldu
Dilan Polat'tan sonra gözler onun üstündeydi: Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama Fenomen Rabia Toprak'tan açıklama
İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu! Onlardaki kin kimsede yok İntikam için yaşayan 4 burç belli oldu
Asgari ücrette ilk rakamlar: 2 senedir devam eden geleneği Mehmet Şimşek bozabilir! Asgari ücrette ilk rakamlar: 2 senedir devam eden geleneği Mehmet Şimşek bozabilir!