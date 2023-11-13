Çorum'da bulundu: Tam 2 bin 800 yıllık!

Hattuşa Antik Kenti'nde fil dişinden yapılmış 2 bin 800 yıllık süsleme parçası bulundu.

Kazı çalışmaları, 2006'dan bu yana sürdüren Prof. Dr. Andreas Schachner, çıkarılan süsleme parçasının, kazı yapılan bölgenin önemli bir güç merkezi olduğuna işaret olarak sayılabileceğini söyledi.

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde 1906'da başlayan arkeolojik kazıların 117'nci yılında antik kentin Büyük Kale bölgesinin kuzey batı yamacında, Demir Çağı'nın sanat yapısı hakkında bilgi verebilecek bir eser ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda, 10 santimetre genişliğindeki fil dişi parçada, parlak zemin üzerine çizilen bir sfenks (insan başlı, hayvan vücutlu heykel), bir aslan ile iki yaşam ağacı figürü bulunuyor.

Üzerindeki tabaka nedeniyle figürleri uygun ışık koşullarında görülebilen parçayla ilgili bilimsel çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA