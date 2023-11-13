Prison Break dizisi geri dönüyor

Prison Break dizisi ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Hulu kanalı, aynı evrende geçecek olan dizinin farklı karakterlere odaklanacağını duyurdu. Ne zaman izleyiciyle buluşacağı henüz açıklanmayan dizinin senaryosunu ise Elgin James üstlenecek.

2005-2008 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve fenomen haline gelen dizi, 2017 yılında ekstra bir sezonla ekranlara gelmişti. Michael Scofield karakterini canlandıran Wentworth Miller ise dizinin devamının gelmeyeceği duyurmuştu.

Dizinin başrol oyuncularından Dominic Purcell, çıkan haberler sonrası ilk kez konuştu.

Prison Break'in başarısı için hayranlarına teşekkür eden yıldız, "Prison Break, ben ve en yakınlarım için olağanüstü bir hediyeydi. Özellikle de ailem için. Hem burada hem de küresel çapta elde ettiği başarı karşısında büyük bir onur duydum. Oldukça nadir bir olay. Çok şanslıydım ki bunu hiçbir zaman unutmadım" dedi.

Yeni çekilecek dizide kendisinin ve Wenworth Miller'ın yer almayacağını söyleyen oyuncu "O bölüm kapandı. Yeni bir sayfa açılıyor" dedi.

Wentworth Miller’ın canlandırdığı Michael Scofield ve Dominic Purcell’in canlandırdığı Lincoln Burrows karakterlerinin diziye dönmeyeceği bu sayede kesinleşmiş oldu.