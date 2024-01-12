Mavi Gözlü Dev, doğumunun 122. gününde 2 gün süren etkinliklerle anılacak

Türk edebiyatının dünyaca ünlü şairi Nâzım Hikmet, doğum gününde iki gün sürecek etkinliklerle anılacak.

Nâzım Hikmet, 122. doğum gününde İstanbul’da 2 gün sürecek etkinliklerle anılacak. İlk etkinlik 14 Ocak Pazar günü saat 15.00’te, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı- Şişli Belediyesi iş birliğinde Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilecek.

Anma Vakıf Genel Sekreteri Turgay Fişekçi'nin açılış konuşmasıyla başlayacak, Aslı Öngören, Esen Koçer, Emre Çağrı Akbaba’nın şiir okumalarının ardından Mazlum Çimen dinletisiyle devam edecek. Çimen’e basgitarda Eylem Pelit, klasik gitarda Evrim Aslan eşlik edecek. Program, Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Nâzım Hikmet Belgeseli’nin gösterimiyle sona erecek.

15 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de gelenekselleşen Sarıyer Belediyesi organizasyonu ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakıf katılımıyla “Nâzım’ a Karanfiller” anması Sarıyer Tarabya’da yapılacak. 15 Ocak günü saat 18.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı’nın (İBB Kültür) ev sahipliğinde, Şişhane’de bulunan Metrohan’da “Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması’nın töreni gerçekleşecek.

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle düzenlediği “Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması”na Türkiye’nin 51 ilinden 346 katılımcı başvuru yaptı. Yarışmada üç ödül ve üç mansiyonun yanı sıra 15 katılımcının fotoğrafları da sergilenmeye lâyık görüldü. Yarışmanın ödül alan ve sergilenmeye değer görülen 105 fotoğrafı, yine İBB Kültür desteğiyle Şubat ayında Mecidiyeköy Sanat ’da açılacak sergide gösterilecek.

14 Ocak Pazar günü Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi, 15 Ocak Pazartesi Sarıyer Tarabya’da ve Metrohan’da gerçekleşecek etkinlikler ücretsiz ve halka açık olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem