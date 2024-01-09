Kızıl Goncalar'ın yönetmeni isyan etti: Sektörde 'sansüre hayır' diyen yok

İktidar yanlılarının ve tarikatların hedef göstermesiyle RTÜK'ün 9 milyon TL idari para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar'ın dün akşamki bölümü için yayın durdurma cezası verdi.

Mahkemeye yapılan itirazın reddedilmesiyle dün yayınlanması gereken Kızıl Goncalar bölümü yayınlanmadı.

Dizinin yönetmeni Ömür Atay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kimsenin sansüre karşı ses çıkarmadığını belirtti.

Atay, şunları söyledi:

Atay sosyal medya hesabından, "Bu gece yayın yok. Sektörden sansüre hayır diyen de neredeyse hiç kimse yok. Özgür düşünceye ve üretime yönelik bir sansür operasyonu yürütülüyor. Biz setteyiz. Hikayemizi anlatmaya ve çekmeye devam ediyoruz. Seyircilerimize selam olsun" paylaşımını yaptı.