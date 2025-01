Marianne Faithfull Hayatını Kaybetti

Şarkıları, performansları, filmleri ve aktivist kişiliğiyle bir döneme damga vuran İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull, 78 yaşında hayatını kaybetti. Faithfull’un sözcüsü, sanatçının Londra’da ailesinin yanında vefat ettiğini açıkladı.

1946 yılında Londra’da doğan Faithfull, 1964 yılında bir Rolling Stones partisinde keşfedildi ve aynı yıl çıkardığı As Tears Go By şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. 1966-1970 yılları arasında The Rolling Stones’un vokalisti Mick Jagger ile yaşadığı ilişkiyle sıkça gündeme geldi. Oyunculuk kariyerinde de dikkat çeken Faithfull, I’ll Never Forget What’s’is Name, The Girl on a Motorcycle ve Hamlet gibi filmlerde başrol oynadı.

1970’lerde anoreksiya ve bağımlılık gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, ses tellerini etkileyen şiddetli larenjit sonrası vokal tarzında kalıcı bir değişim yaşadı. 1979’da yayımladığı Broken English albümüyle müziğe güçlü bir dönüş yaptı ve 80’li yıllarda başarılı albümlerle kariyerine devam etti. 90’larda otobiyografik üç kitap yazan Faithfull, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve VH1’in “Rock and Roll’un En Büyük 100 Kadını” listesinde yer aldı.

