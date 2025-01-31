Marianne Faithfull Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isim, Londra'da ailesinin yanında yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Marianne Faithfull Hayatını Kaybetti

Şarkıları, performansları, filmleri ve aktivist kişiliğiyle bir döneme damga vuran İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull, 78 yaşında hayatını kaybetti. Faithfull’un sözcüsü, sanatçının Londra’da ailesinin yanında vefat ettiğini açıkladı.

1946 yılında Londra’da doğan Faithfull, 1964 yılında bir Rolling Stones partisinde keşfedildi ve aynı yıl çıkardığı As Tears Go By şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. 1966-1970 yılları arasında The Rolling Stones’un vokalisti Mick Jagger ile yaşadığı ilişkiyle sıkça gündeme geldi. Oyunculuk kariyerinde de dikkat çeken Faithfull, I’ll Never Forget What’s’is Name, The Girl on a Motorcycle ve Hamlet gibi filmlerde başrol oynadı.

1970’lerde anoreksiya ve bağımlılık gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, ses tellerini etkileyen şiddetli larenjit sonrası vokal tarzında kalıcı bir değişim yaşadı. 1979’da yayımladığı Broken English albümüyle müziğe güçlü bir dönüş yaptı ve 80’li yıllarda başarılı albümlerle kariyerine devam etti. 90’larda otobiyografik üç kitap yazan Faithfull, kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve VH1’in “Rock and Roll’un En Büyük 100 Kadını” listesinde yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Duyguları Her Zaman Ön Planda: Bebek Gibi Masum 3 Burç Duyguları Her Zaman Ön Planda: Bebek Gibi Masum 3 Burç
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Türk Müziğinin Duayen İsmi İlhan Usmanbaş Vefat Etti Türk Müziğinin Duayen İsmi Vefat Etti
Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun Kira Fiyatları Patlayınca Emeklilerin Yöneldiği 3 İlçe: Kiralar Daha Uygun
Paris'i Karıştıran 'Mona Lisa' Kararı, Duyan İnanamadı Paris'i Karıştıran 'Mona Lisa' Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç Şubat Onlara Şans Getirecek: Paraya Para Demeyecek 3 Burç
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
3 Şubat'tan İtibaren Başlıyor: Herkesin Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek Tüm Esnafın Bu Belgeyi Alması Zorunlu! 176 Bin TL Ceza Kesilecek
Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor Alman Devi Türkiye'den Çekiliyor