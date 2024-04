Lara Fabian İstanbul'da konser verecek

Şarkıcı Lara Fabian, dünya turnesi kapsamında, 25 Nisan'da İstanbul Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak. Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilecek konserde ünlü şarkıcı, geniş bir repertuvarla hayranlarını müzikal yolculuğa çıkaracak.

"Adagio", "Je t'aime", "I Will Love Again" ve "Love by Grace" gibi şarkılarıyla tanınan Belçika-İtalyan kökenli Fabian, yirmiden fazla dilde söylediği şarkılarının ve uluslararası ödüllerinin yanı sıra güçlü vokali ve sahne performansıyla da dikkati çekiyor.