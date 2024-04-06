Tarkan ve Mabel Matiz'den hayranlarına müjde

Son dönemde "Fatih" albümüyle adından söz ettiren şarkıcı Mabel Matiz, Tarkan ile birlikte şarkı hazırladıklarını söyledi.

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Tarkan ve Mabel Matiz'den hayranlarına müjde

Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk olan şarkıcı Mabel Matiz, "Onunla bir şeyler yapmayı çok istiyorum. 1-2 yıldır tanışıyoruz. Harika bir insan, harika bir enerji. Beni de çok destekler, iyi dileklerini hep paylaşır. Niyetimiz var ama henüz şarkıya karar veremedik. İnşallah doğru şarkıyı bulduğumuzda olacak. Bakalım." dedi.

"DAHA O ŞARKI GELMEDİ"

Tümer'in "Senin şarkın mı, onun şarkısı mı?" sorusuna ise "İkisi de olabilir. Kimin şarkısı olsun diye konuşmadık. Ama 'O şarkı bu' dediğimiz anda yaparız" dedi. Saba Tümer’in “Daha o şarkı gelmedi” sözüne ise “Henüz gelmedi galiba" yanıtını verdi.

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