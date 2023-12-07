Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu

10 yıl sonra setlere dönen Özgü Namal ile Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizinin ilk fragmanındaki "Ahiler çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" sözleri tepki çekmiş yapım şirketi özür dileyerek tanıtımı güncellemişti.

Daha yayınlanmadan gündem olan dizi 18 Aralık Pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler eşlik ediyor.