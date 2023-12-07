Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu

Geçen günlerde yayınlanan ilk fragmanında Ahilikle ilgili sahnede dolayı tepki çeken ve yapım şirketinin özür dileyerek yeni bir tanıtım yayınladığı Kızıl Goncalar dizisinin ekrana geleceği tarih belli oldu.

Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu

10 yıl sonra setlere dönen Özgü Namal ile Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizinin ilk fragmanındaki "Ahiler çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" sözleri tepki çekmiş yapım şirketi özür dileyerek tanıtımı güncellemişti.

Daha yayınlanmadan gündem olan dizi 18 Aralık Pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler eşlik ediyor.

Etiketler
Özgü Namal Özcan Deniz
43. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı 43. İstanbul Film Festivali'ne başvurular başladı
Uğur Güneş'li 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi' dizisine bomba isim Uğur Güneş'li 'Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi' dizisine bomba isim
Çok hızlı meyve veriyor! Hasat sonrasında binlerce TL geliri var Çok hızlı meyve veriyor! Hasat sonrasında binlerce TL geliri var
Behzat Ç. ekibi yeni sezon öncesi bir araya geldi Behzat Ç. ekibi bir araya geldi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı Ünlü astrologlar 2024'te Türkiye'yi bekleyen üç büyük tehlikeyi açıkladı
Uzmanından tip 2 diyabeti önlemek için 6 etkili öneri! Uzmanından tip 2 diyabeti önlemek için 6 etkili öneri!
İstanbullular dikkat: Elektrik kesintisi saatlerce sürecek! İstanbullular dikkat: Elektrik kesintisi saatlerce sürecek!
Muharrem İnce'den 'belediye başkanlığı' açıklaması: CHP'nin İzmir adayı mı olacak? Muharrem İnce'den 'belediye başkanlığı' açıklaması: CHP'nin İzmir adayı mı olacak?
Seçil Erzan'ın 'ismini veremem, korkuyorum' dediği isim olduğu iddia edildi: 'Allah belasını versin' Seçil Erzan'ın 'ismini veremem, korkuyorum' dediği isim olduğu iddia edildi: 'Allah belasını versin'