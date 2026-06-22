Kazım Koyuncu Artvin'in Üç Farklı İlçesinde Anılacak

Artvin Hopaspor’un taraftar grubu Denizin Asi Çocukları, Kazım Koyuncu’yu ölümünün 21. yılında üç ayrı etkinlikle anacaklarını açıkladı. Buna göre, Koyuncu için Fındıklı, Kemalpaşa ve Hopa'da ayrı ayrı anma etkinlikleri düzenlenecek.

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Kazım Koyuncu Artvin'in Üç Farklı İlçesinde Anılacak
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Artvin Hopaspor’un resmi taraftar grubu Denizin Asi Çocukları, 33 yaşındayken yaşamını yitiren Kazım Koyuncu’nun ölümünün 21. yılı nedeniyle anma etkinlikleri düzenleyecek.

FINDIKLI, KEMALPAŞA VE HOPA'DA ANMA DÜZENLENECEK

İsmini ve duruşunu Koyuncu’dan ilham alarak şekillendiren taraftar grubunun sorumlusu Kadir Genç, Kazım Koyuncu için bu yıl 3 farklı noktada anma programı gerçekleştireceklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Denizin Asi Çocukları olarak bu yıl düzenleyeceğimiz Kazım Koyuncu anma etkinlikleri 3 noktada gerçekleşecek. Öncelikle 24 Haziran günü Fındıklı’da, 28 Haziran günü Kemalpaşa’da ve son olarak 4 Temmuz’da Hopa’da son bulacak. Bu anma etkinlikleri kapsamında Fındıklı’da Biçeriler taraftar grubu ve Fındıklı Belediyesi ile 28 Haziran’da Kemalpaşa’da Kemalpaşa Belediyesi ile ve son olarak Hopa’da Hopa Belediyesi ile birlikte etkinlikler düzenleyeceğiz. Tüm dostlarımızı, Kazım Koyuncu sevenlerini bu etkinliklere davet ediyoruz.”

Kazım Koyuncu Artvin'in Üç Farklı İlçesinde Anılacak - Resim : 1

Kaynak: ANKA

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