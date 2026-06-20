Likya Başkentinde Gece Büyüsü: Patara Antik Kenti Kapılarını Açtı

Antalya'da başlatılan gece müzeciliği uygulaması kapsamında, binlerce yıllık Patara Antik Kenti ve asırlar sonra ayağa kaldırılan tarihi Nero Deniz Feneri dev aydınlatma projeleriyle ışıl ışıl parladı. Tatilciler artık kavurucu sıcakta değil, akşam esintisinde tarihe yolculuk yapıyor.

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Likya Başkentinde Gece Büyüsü: Patara Antik Kenti Kapılarını Açtı
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Türkiye'nin en önemli kültür turizmi merkezlerinden biri olan Antalya'daki Patara Antik Kenti, ziyaretçilerine kapılarını bu kez gecenin büyüleyici atmosferinde açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Gece Müzeciliği' vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, binlerce yıllık Likya başkentinin simge yapıları tamamen ışıklandırıldı.

Likya Başkentinde Gece Büyüsü: Patara Antik Kenti Kapılarını Açtı - Resim : 1

ASIRLIK NERO DENİZ FENERİ IŞIL IŞIL

Antik kentin simge eserlerinden Patara Nero Deniz Feneri ile çevresindeki kazı alanı, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla gece saatlerinde de görünür hale geldi.

Likya Başkentinde Gece Büyüsü: Patara Antik Kenti Kapılarını Açtı - Resim : 2

Işıklandırılan alanlar, tarihi dokuyu ön plana çıkarırken ziyaretçilere farklı bir gezi deneyimi sunuyor. Gece müzeciliği uygulamasıyla Patara'nın kültürel mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Likya Başkentinde Gece Büyüsü: Patara Antik Kenti Kapılarını Açtı - Resim : 3

Öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı 35 dereceye kadar ulaşırken, ziyaretçiler akşam esintisinde Nero Deniz Feneri, tiyatro, meclis binası ve sütunlu yollarda tarihe yolculuk yapabiliyor.

Likya Başkentinde Gece Büyüsü: Patara Antik Kenti Kapılarını Açtı - Resim : 4

'ZİYARETÇILER FARKLI BİR ATMOSFER DENEYİMLİYOR'

1988 yılından bu yana kentte kesintisiz bir çalışma yürütüldüğünü belirten Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş, projenin geldiği noktayı şu sözlerle özetledi:

"Özellikle 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından kentteki çalışmalar daha da hız kazandı. Bu süreçte tiyatro, meclis binası ve diğer önemli yapıların bulunduğu alanlarda aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. 2025 yılına geldiğimizde ise uzun süredir devam eden restorasyon çalışmaları sonucunda Nero Feneri yeniden ayağa kaldırıldı. Çevre düzenlemeleri tamamlandı, yollar ışıklandırıldı ve fener aydınlatılarak gece müzeciliği kapsamına alındı. Bu kapsamda ziyaretçilerimiz farklı bir atmosferde tarihi yapıları deneyimleme fırsatı buluyor."

Likya Başkentinde Gece Büyüsü: Patara Antik Kenti Kapılarını Açtı - Resim : 5

Kaynak: DHA

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