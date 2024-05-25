Kanser tedavisi görüyordu: Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil'den kötü haber!

Türk sinemasının usta ismi Fatma Karanfil, bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu'daki unutulmaz Şâyeste Hanım rolüyle izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.

Sanatçı Karanfil son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ünlü oyuncunun durumu endişe verici boyutlara ulaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 4. Evre kanser teşhisi konulan Fatma Karanfil, Florya’daki bir hastanede tedavi görüyordu. Ancak son gelen bilgilere göre, Karanfil hastanede entübe edildi.

Fatma Karanfil'in sevenleri ve hayranları, sosyal medya üzerinden dualarını ileterek ünlü oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor.