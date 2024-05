İstanbul'da Scorpions rüzgarı

Scorpions, "Love at First Sting" albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenledikleri turne kapsamında İstanbul’da sahne aldı.

Epifoni organizasyonu, Yüzdeyüz Müzik katkıları ve STAR TV medya sponsorluğunda 8 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan grup, konsere "Coming Home" şarkısıyla başladı.

Konserde hayranlarını "Teşekkürler. Nasılsınız?" sözleriyle selamlayan grubun solisti Klaus Meine, "Bunca yıl aradan sonra İstanbul'da sizinle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Bu gece efsanevi albümümüz Love at First Sting'in 40. yılını birlikte kutlayacağız" dedi.

Meine, albümdeki şarkıların çoğunu uzun kariyerleri boyunca birçok kez çaldıklarını dile getirerek grubun sevilen şarkılarını seslendirdi.

Grubun klasikleşmiş şarkılarından "Send me An Angel" ve "Wind of Change"e tüm seyirciler eşlik etti.

Yaklaşık 12 bin kişilik mekanı tamamen dolduran izleyicilerin yoğun alkışlarıyla Scorpions, "Still Loving You" ve "Rock You Like A Hurricane" şarkılarıyla konseri tamamladı.

Yoğun talep üzerine İstanbul'da ikinci konserini açıklayan grup, yarın gece aynı sahnede yeniden konser verecek.

