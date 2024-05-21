Ricky Martin Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü pop sanatçısı Ricky Martin, Türkiye'ye geliyor.

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Ricky Martin Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü pop sanatçısı Ricky Martin, 31 Temmuz'da "Regnum Live in Concerts" kapsamında Antalya'ya geliyor. Grammy ödüllü sanatçı, Belek'te bulunan Regnum Carya'nın Pearl etkinlik alanında müzikseverler ile bir araya gelecek.

Regnum Live in Concerts etkinlikleri kapsamında daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Christina Aguilera, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur, Tom Odell, Pink Martini ve Anne Marie gibi sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapmıştı.

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