Morgan Stanley, Türkiye ekonomisini mercek altına aldı: 2025 yılında dolar bu rakamı görecek

Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin son raporunda, dolar/TL kurunun 2025 yılının ortasında 39 liraya yükseleceğini öngördü.

Bu tahmin, mevcut kur seviyesine göre önemli bir artışı gözler önüne seriyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına habere göre bu tahmin, döviz kurunda mevcut duruma kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

Haberde Morgan Stanley'nin bu tahminini Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu, enflasyon oranları, para politikaları ve küresel ekonomik koşullarını göz önünde bulundurularak yaptığı bildirildi.