Sefaletin göstergesi: Açlık sınırı 25 bini, yoksulluk sınırı 70 bini aştı!

Milyonlar açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR), haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Araştırmaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için aylık yapması gereken harcama 25 bin 374 lira olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 30 bin 210 lira olarak hesaplandı.

BESAR'ın verilerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken toplam aylık harcama miktarı 70 bin 253 lira olarak tespit edildi.

Bu veriler ışığında, açlık sınırının bir önceki aya göre yüzde 4,22, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 88,05 oranında arttığı açıklandı. Yoksulluk sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 3,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,94 oranında yükseldi.

BESAR Başkanı Özer Avanaş, yaptığı açıklamada, "Bu krizin sorumluları servetlerini artırırken, bedelini emekçiler ödüyor. Sofralarımızdan eksilttiğiniz her lokmanın hesabını vermelisiniz" dedi.