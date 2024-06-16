Sefaletin göstergesi: Açlık sınırı 25 bini, yoksulluk sınırı 70 bini aştı!

BESAR'ın son verilerine göre, haziranda açlık sınırı 25 bin TL'yi aştı. Yoksulluk sınırı 70 bini geçti.

Son Güncelleme:
Sefaletin göstergesi: Açlık sınırı 25 bini, yoksulluk sınırı 70 bini aştı!

Milyonlar açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR), haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Araştırmaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için aylık yapması gereken harcama 25 bin 374 lira olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 30 bin 210 lira olarak hesaplandı.

BESAR'ın verilerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken toplam aylık harcama miktarı 70 bin 253 lira olarak tespit edildi.

Bu veriler ışığında, açlık sınırının bir önceki aya göre yüzde 4,22, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 88,05 oranında arttığı açıklandı. Yoksulluk sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 3,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,94 oranında yükseldi.

BESAR Başkanı Özer Avanaş, yaptığı açıklamada, "Bu krizin sorumluları servetlerini artırırken, bedelini emekçiler ödüyor. Sofralarımızdan eksilttiğiniz her lokmanın hesabını vermelisiniz" dedi.

Etiketler
Açlık ve yoksulluk sınırı Asgari Ücret
Son Güncelleme:
Etkisi inanılmaz. Yoğurtla karıştırılıp yenilirse hafızayı uçuşa geçiren baharat Etkisi inanılmaz. Yoğurtla karıştırılıp yenilirse hafızayı uçuşa geçiren baharat
İşçi değil köle arıyorlar: Haftada 6 gün, günde 10 saat çalışmanın değeri aylık 13 bin lira Haftada 6 gün, günde 10 saat çalışmanın değeri aylık 13 bin lira
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı Kerem Bürsin ve Melis Sezen'den flaş haber... Resmen ikili başladı
Kurbanlık fiyatları asgari ücreti geçti; CHP'den tepki geldi: Kurbanı vatandaşa haram ettiler! Kurbanlık fiyatları asgari ücreti geçti; CHP'den tepki geldi
Madeni 5 liraların piyasaya çıkacağı tarih belli oldu! Atatürk portresi değişecek mi? Madeni 5 liraların piyasaya çıkacağı tarih belli oldu
CHP'den Bakan'a 'Kurban Bayramı' sorusu: Bayram öncesi fahiş zamlar konusunda hangi önlemler alındı? "Bayram öncesi fahiş zamlar konusunda hangi önlemler alındı?"
ÇOK OKUNANLAR
Özel'den 'İade-i ziyaretimizi hazmedemedi' diyen Erdoğan'a yanıt: Üzerime alınmıyorum, Cumhur İttifakı ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyor "İttifak ortağıyla bizim üzerimizden iletişim kuruyor"
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Gaziantep'te Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı! 5 kişiyi öldürüp intihar etti Suriye uyruklu şahıs dehşet saçtı!
Transfer harekatı başladı: Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho o ismi çok istiyor! Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho o ismi çok istiyor!
Sedef Güler isimli kadını öldürüp denize atan Yavuz G. yakalandı Sedef Güler'in katili Yavuz G. Edirne'de yakalandı!