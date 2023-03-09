"Kadın Oyunları Festivali 2023" depremzede kız çocuklarının eğitimi için perde açacak

Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek kadın temalı tiyatro festivali olan "Kadın Oyunları Festivali" bu yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinden etkilenen kız çocuklarının eğitimi için organize edilecek.

Her yıl farklı farklı kadın oyunlarını titiz bir çalışma ile belirleyen festival komitesi bu yıl da birbirinden nitelikli oyunları beş kentte tiyatro severler ile buluşturacak. Deprem felaketinden kaynaklı daha önce açıklanan takviminde zorunlu değişikliklere gidilen festival, ilk olarak 23-27 Mart tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlayacak ve beş gün sürecek. Daha sonra 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Bandırma Belediyesi'nin evsahipliğinde devam edecek olan festival, 3-7 Nisan arasında Ankara B. Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin destekleriyle Ankara'da gerçekleşecek. Ardından 11-16 Nisan tarihlerinde Çanakkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde devam edecek ve bayram tatili arasının ardından 2-7 Mayıs tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yılın finalini yapacak.

FESTİVAL GELİRİNİN BELİRLİ BİR BÖLÜMÜ DEPREMZEDE KIZ ÇOCUKLARINA BAĞIŞLANACAK!

Festival direktörü Hasan Aldemir, Kadın Oyunları Festivali'ni bu yıl ülkemizi yasa boğan depremlerden etkilenen tüm insanlığa ve özellikle kız çocuklarına ithaf edeceklerini, onların bundan sonraki yaşamlarında eğitim hayatlarına bir nebze olsun katkı sunabilmek adına festivalin ve festivale katılan tiyatro ekiplerinin elde ettikleri gelirin belli bir bölümünü önceden görüşüp mutabakat sağladıkları bir STK'ya depremzede kız çocuklarının eğitim masrafları için bağışlayacaklarını söyledi.

HER DEFASINDA BELLEKSİZLEŞTİRİLMENİN VE KALIPLARIN DIŞINA ÇIKAMAMANIN CEZASINI ÇEKİYORUZ!

Hasan Aldemir, 6 Şubat depreminden önce toplumun deprem gerçeğini hep 17 Ağustos tarihi özelinde gündeme getirip, ertesi gün gündemlerinden çıkarttığını söyleyerek, doğa bize deprem gerçeğimizi hiçbir surette aklımızdan çıkarmamamız ve buna göre yaşamamız gerektiğini çok acı tecrübelerle gösterdi. Kadın sorunu da tıpkı deprem gerçeği gibi bir gün hatırlanıp dikkat çekilecek bir sorun değil. Hemen hergün kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri ile sarsıldığımız bir ülkede kadına yönelik sosyal projelerin ve ilgili etkinliklerin sadece 8 Mart haftasında akla gelmesi vizyonsuzluğunun da yıkılması gerektiğini söyledi. Zorunlu sebeplerle de olsa festivali deprem felaketinin ardından Mart, Nisan ve Mayıs ayına yaydıklarını, böylelikle Türkiye'deki kadın sorununun her zaman gündemde kalması için sanat cephesinden ses çıkarmaya devam edeceklerini belirtti.

"SANAT, EĞLENCE DEĞİLDİR. VE SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYAÇ VARDIR!

Festival Direktörü Hasan Aldemir, "Böylesine zor bir dönemde sanatın iyileştirici gücüne inanarak sanatı ötelemek yerine festivali devam ettirme kararlarına destek veren, kültür ve sanat gibi iki hayati olguyu eğlencelik bir araç olarak görmeyip asıl böylesine zor zamanlarda sanatın insan üzerindeki iyileştirici etkisine ve gücüne destek olan Ayvalık Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Çanakkale Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi ile 2023 programında yer alan tiyatro ekiplerine sonsuz teşekkürler ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

KLASİK GİTAR MÜZİĞİNİN ÖNEMLİ İSMİ BEGÜL ERHAN DA FESTİVAL PROGRAMINDA!

Farklı kadın temalı etkinliklere de yer verilen Kadın Oyunları Festivali, sadece sanat etkinliği olmasının ötesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak ülkemizin önde gelen kültür etkinlikleri arasında ilk sıralarda yer alması ile biliniyor. Bu yıl ise, Cumhuriyet tarihinde bir kadın müzisyen tarafından yayınlanan ilk klasik gitar albümü "Anatolian Folk Songs"u Ada Müzik etiketi ile yayınlayan ve yine kendi alanında birçok ilke imza atan klasik gitarist Begül Erhan, festivalin farklı kadın temalı etkinlikleri kapsamında performanslar sergileyecek.