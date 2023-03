42. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülü sahiplerini buldu

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri bu yıl iki usta sinema ve tiyatro oyuncusu, Kayhan Yıldızoğlu ile Nevra Serezli'ye verilecek.

SİNEMA VE TİYATRO OYUNCUSU KAYHAN YILDIZOĞLU

1933’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda yirmi yedi yıl çalıştı. Süreyya Duru'nun önerisiyle 1966'da ilk filmi Malkoçoğlu’nda rol aldı. Zeki Ökten, Halit Refiğ, Lütfi Ö. Akad, Duygu Sağıroğlu, Memduh Ün gibi yönetmenlerle çalıştı. Türk sinemasında genellikle yardımcı rollerde oynadı, 300’ü aşkın film ve 1986'dan sonra onlarca televizyon dizisinde birçok farklı karakteri canlandırdı, imparatordan mafya babasına "kaliteli kötü adamları" oynamaktan keyif aldı; İngiltere, Rusya, İtalya’da çalıştı; tiyatro oyunculuğunu 2015 yılına kadar sürdürdü.

Rol aldığı film ve diziler arasında Malkoçoğlu (1966), Artık Sevmeyeceğim (1968), Kurşunların Kanunu (1969), Tarkan (1969), You Can't Win 'Em All / Paralı Askerler (1970), Şoför Nebahat (1970), Üç Arkadaş (1971), Çiçek Taksi (1995), Eşkıya (1996), Yabancı Damat (2004), Akasya Durağı (2008), Küçük Ağa (2014), Kurtlar Vadisi Pusu (2015), Arka Sokaklar (2018) sayılabilir.

2015'te Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü, aynı yıl Kayseri Film Festivali'nde Altın Çınar Ödülü, 2018'de Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü.

SİNEMA VE TİYATRO OYUNCUSU NEVRA SEREZLİ

1944’te Ankara’da doğdu. Dormen Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile kurduğu Çevre Tiyatrosu'nda yer aldı; Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalıştı, 1990'da Tiyatro İstanbul topluluğuna katıldı. 2021'de Tiyatrokare'de Ağaçlar Ayakta Ölür oyunuyla 11 yıl sonra tiyatro sahnesine geri döndü.

Birçok sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı, seslendirme yaptı. İlk kez 1966'da Ülkü Erakalın'ın yönettiği Kara Tren filmiyle sinemaya atıldı. Çılgın Sonbahar oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü ve Ankara Sanat Kurumu En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı, Ege Üniversitesi Altın Kariyer Ödülü, Kocaeli Film Festivali Onur Ödülü, 9 Eylül Üniversitesi Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü, Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü, İzmir Film Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Çolpan İlhan Özel Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Uğur Mumcu Anma Ödülü'ne layık görüldü.

Rol aldığı filmler arasında İntikam Meleği – Kadın Hamlet (1976), Ne Olacak Şimdi (1979), Zübük (1980), Git Başımdan, Kılıbık (1983), Metres (1983), Atla Gel Şaban (1984), Aşık Oldum (1985), Senin Hikâyen (2013), Kocan Kadar Konuş (2015), Oregon (2023) diziler arasında Başrolde Aşk, Bebek İşi, Altın Kızlar, Sevgili Dünürüm, Sihirli Annem sayılabilir.

İstanbul Film Festivali’nin tüm programı 22 Mart’ta açıklanıyor.