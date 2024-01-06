İbrahim Tatlıses'in ilk albümünün çıkardığı stüdyo ortaya çıktı, bulunduğu yer şaşırttı!

Elazığ’da, yaklaşık 50 yıldır ses kayıt stüdyosu olarak hizmet veren Kemaliye Stüdyosu, geçmişten günümüze birçok ünlü sanatçının ve müzisyenin ilk albümüne ev sahipliği yaparak, Türk müziğine damga vurdu.

Özellikle İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimlerin kariyerine temel atan bu stüdyo, ilk günkü canlılığını ve etkileyici atmosferini koruyarak, müziğin duygu dolu melodilerini zamanın ötesine taşıyor.

"FİRMAMIZ HALEN DEVAM ETMEKTEDİR"

İHA'ya konuşan ses kayıt stüdyosu işletmecisi Alper Gözler (49), "1977 yılında babadan kurulan firmamız halen devam etmektedir. Biz küçüklüğümüzden beri ses kayıt stüdyosunda devam ediyoruz. Yaklaşık 50 yıldır Elazığ’ın mahalli türkülerini, diğer sanatçılarının kayıt altına almaya çalışıyoruz" dedi.

"BURADAN İSTANBUL'A GİDEN ÇOK SANATÇI OLDU"

"İbrahim Tatlıses’ten tutun da Kenan Temiz, Fahri Atılgan gibi birçok sanatçı burada ilk kasetlerini burada çıkardı" diyen Gözler, "Biz genelde Elazığ ve Kemaliye yörelerinin türkülerini kayıt altına almaya, bunları arşivlemeye çalışıyoruz. Bu projeye devam ediyoruz. Unkapanı yokken, Elazığ’da bu iş daha iyi gidiyordu. İbrahim Tatlıses’in ilk albümü Elazığ’da Akıncılar bant kayıt stüdyosunda, ondan sonrasında ise dört albümü de Yalçın Plak’ta yapılıyor. Buradan İstanbul’a giden çok sanatçı oldu. 50 yılı aştı, bu işi yapanların hepsi kapattı ama biz devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses, "Kara Kız" ve "Beni Yakma Gel Sevdiğim" adlarını taşıyan 45'liklerle müzik dünyasına girdi. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen İbrahim Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkarmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem