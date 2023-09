Fazıl Say, babası Ahmet Say için piyanonun başına geçti

Geçtiğimiz yıl vefat eden Türk müzik yazarı Ahmet Say, Ankara’da doğum gününde düzenlenen etkinlikte anıldı. MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilen anma gecesinde Fazıl Say, bu kez babası için piyanonun başına geçti. Yekta Kopan’ın sunumu ile gerçekleştirilen etkinlikte, Ahmet Say’ın hayatını anlatan belgesel yayınlandı. Ahmet Say’ın yakın dostu Türk şairi Ahmet Telli ve yazar Fahri Özdemir’in konuşmalarının ardından Fazıl Say, bestelerini dinleyiciler ile buluşturdu. Seranad Bağcan’ın da sahne aldığı anma gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte söz alan Ahmet Say’ın yakın dostu şair Ahmet Telli, “Ahmet Say’ı 47 yıl önce tanıdım. Ahmet Say’ın hayatı yalnızca yaşadığı zamanla sınırlı değil. Yaşanacak hayatları sundu bize. Bu ufuk her türlü kötülüğün bittiği, aydınlık bir ütopyanın yeşillendiği zamanlardır” ifadelerini kullandı.

Anma gecesinin bir kısmını kendi sunan Fazıl Say ise, “Seslendirdiğimiz şarkıları babamla olan ilişkisiyle anlatmaya çalışacağım. Bu gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu geceyi bir aile olarak babama ithaf ediyoruz ve her yıl etmeye devam edeceğiz. Ben buraya saat 18.00’da geldim ve dışarısı tamamen insanlarla doluydu. Konserin başlamasına saatler varken, bu kadar kalabalık olması bizi çok duygulandırdı” dedi.

Kaynak: İHA