Burhaniye’de Kitap Fuarı'nda Türkan Şoray rüzgarı esti

Burhaniye ilçesinde, 4. Kitap Fuarı başlarken, fuarın kurdelesi de Türkan Şoray ve diğer konuklar tarafından kesildi. Stantları gezen Şoray bir de konuşma yaptı, kitap fuarlarının başka yerlerde de yapılmasını istedi.

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Burhaniye 4. Kitap Fuarının açılışına Balıkesir Milletvekilleri Ensar Aytekin ile Serkan Sarı ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu ile yazar İnci Aral ve Ayşe Kulin de katıldı. Sinan Karahan, İnci Aral, Ayşe Kulin ve Milletvekilleri Serkan Sarı ile Ensar Aytekin yaptıkları konuşmalarda kitap okumanın faydaları üzerinde durdu. Konuşmacılar, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler konuşmasın da, “Bizi kırmayarak aramıza katılan yazar, romancı, şair ve basın mensupları ile Burhaniyelilere teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. 5 yıldan beri bu Kitap farını yapıyoruz. Pandemi nedeniyle bir yıl yapamadık. 4 yıldan beri başlattığımız kitap fuarına ilgi her yıl artmaktadır, Bin yıllık tarihten bin yıllık kitaba sloganı ile başlattığımız fuara ilgi artmaktadır. Siz sanatseverlere hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü, biz biliyoruz ki kitap okuyan nesiller geleceğin mimarı olacaklar. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Kitap Fuarının kurdelesini diğer davetlilerde birlikte kesen Türkan Şoray, stantları gezerek kitapları incelerken, bir de konuşma yaptı.

Vatandaşlar Şoray ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Türkan Şoray Konuşmasında, “Fuarda yazarların kitaplarını alacaksınız. Fuarlar o bölgenin kültür ve sanatına çok hizmet ediyor. Keşke, bu fuarlar ülkenin her yerinde böyle sık sık düzenlense. Ben böyle bir fuarın açılışında sizin gibi değerli insanlarla bulunmaktan kendimi şanslı hissediyorum. Sizlerin gösterdiği sıcak ilgi de beni duygulandırdı. Harikasınız. Teşekkür ediyorum” dedi.

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