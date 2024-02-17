Ahmet Kaya'nın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı!

Ahmet Kaya’nın ağabeyi ressam ve müzisyen Mustafa Kaya, son yolculuğuna uğurlandı. Kaya'nın ablası Songül Kaya'nın cenazede uzun süre kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

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Ahmet Kaya’nın ağabeyi ressam ve müzisyen Mustafa Kaya, 14 Şubat'ta evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa Kaya'nın cenaze töreni Pendik'te bulunan Zeliha Hatun Camii’nde düzenlendi. Cenazeye Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, Mustafa Kaya’nın ablası Songül Kaya, Mustafa Kaya’nın eşi Nurcan Kaya, çocukları, ailesi ve yakınları katıldı. Songül Kaya’nın cenazede uzun süre kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

"HER GİDENİN ARKASINDAN BİR BOŞLUK KALIYOR"

Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, "Her gidenin arkasından bir boşluk kalıyor. O da ayrı bir boşluk bıraktı. Erken, zamansız oldu. Hiç hazır değildik, böyle bir şeye hazır olunmuyor. Bakalım nasıl o gücü tekrar bulacağız, ben de bilmiyorum, zaman da çözmüyor. Huzur içinde olsun" dedi.

Ahmet Kaya'nın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı! - Resim : 1

DEFNEDİLDİ

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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