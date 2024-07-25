İBB'nin 'Açık Hava Yaz Oyunları' Seyirciyle Buluşuyor

İBB Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği "Açık Hava Yaz Oyunları" ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak. "Fosforlu Cevriye" oyunu 13-14 Ağustos'ta sahnelenecek.

İBB'nin 'Açık Hava Yaz Oyunları' Seyirciyle Buluşuyor

İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan (İBB) yapılan açıklamaya göre, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki oyunları, her yaştan seyirci izleyebilecek.

Programda Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarladığı, Yelda Baskın'ın yönetmenliğini üstlendiği "Fosforlu Cevriye" 13-14 Ağustos'ta sahnelenecek.

Carlo Goldoni'nin eserinin Aslı Öngören yönetmenliğinde sahneye uyarlandığı "İki Efendinin Uşağı" oyunu 16 Ağustos'ta, Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" ise 17 Ağustos'ta seyircilerin beğenisine sunulacak.

Detaylı bilgi için "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

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