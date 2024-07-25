Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan AKM'de Konser

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 24 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu. Orkestra, 10 Ağustos tarihine kadar Hollanda, İtalya ve Almanya'daki önemli konser salonlarında ve festivallerde konser verecek.

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Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan AKM'de Konser

Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın (TUGFO) 2024 turnesi devam ediyor. 24 Temmuz'da konser programının ikinci durağı olan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluşan orkestra, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. TUGFO, 10 Ağustos tarihine kadar Hollanda, İtalya ve Almanya'daki önemli konser salonlarında ve festivallerde konser verecek.

Şef Cem Mansur'un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), merakla beklenen İstanbul konserini dün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirdi.

AKM'de 2 bini aşkın seyirci kapasitesine sahip Türk Telekom Opera Salonu'nda keyifli bir konser deneyimi sunan TUGFO, geniş repertuvarıyla dinleyicileri bir kez daha kendine hayran bıraktı. Orkestranın piyanist Daniel Ciobanu'ya eşlik ettiği müzik dolu gecede; Hector Berlioz, Sergey Rahmaninov, Ege Gür ve Sergey Prokofiev'in eserleri çalındı. Ayrıca genç besteci Ege Gür'ün geçtiğimiz yıl deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına TUGFO için bestelediği 'Görünmez Olanın İmgesi' ilk kez müzikseverlerle buluştu.

AVRUPA'DA TUGFO RÜZGARI

Türkiye'de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan TUGFO, yurt dışı turnesinde Amsterdam, Venedik, Berlin gibi dünyanın önemli sanat merkezlerinde izleyicileri ile buluşacak. Yurt dışı turnesinin ilk durağı 26 Temmuz'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yer alan dünyanın en prestijli konser salonlarından Concertgebouw olacak. 28 Temmuz'da İtalya'daki Salo Festivali'nde sahne alacak olan orkestra, 30 Temmuz'da İtalya'nın Venedik şehrindeki Scuola Grande di San Rocco'da müzikseverlere keyifli bir dinleti sunacak. TUGFO, sezonun son konserini 10 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de Konzerthaus konser salonunda verecek.

Kaynak: DHA

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