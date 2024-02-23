'Game of Thrones' oyuncusu Emilia Clarke'a İmparatorluk Nişanı

'Game of Thrones' oyuncusu Emilia Clarke, İngiliz Kraliyeti tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı ile onurlandırıldı.

'Game of Thrones' oyuncusu Emilia Clarke'a İmparatorluk Nişanı

Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Daenerys Targaryen/Khaleesi karakteriyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Kraliyet Ailesi tarafından onurlandırıldı. Oyuncu, Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.

Hem oyuncu hem de annesi Jennifer, SameYou adlı hayır kuruluşundaki çalışmaları nedeniyle bu onura layık görüldü.

İmparatorluk nişanı, oyuncuya Prens William tarafından verildi.

Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozetteki tüm lekeleri temizliyor Çamaşır suyundan daha etkiliymiş! 1 kaşığı klozetteki tüm lekeleri temizliyor
Yaşar Kemal, vefatının 9. yıl dönümünde anılacak Yaşar Kemal, vefatının 9. yıl dönümünde anılacak
Galata Kulesi, bir ay süreyle ziyarete kapatıldı Galata Kulesi, bir ay süreyle ziyarete kapatıldı
Misafir sevmeyen kan grubu belli oldu; Yalnızlığı çok seviyor ve kimseyi istemiyorlar Misafir sevmeyen kan grubu belli oldu; Yalnızlığı çok seviyor ve kimseyi istemiyorlar
ÇOK OKUNANLAR
İkinci bahar: Ünlü çift boşandıktan sonra yeniden aşk yaşamaya başladı İkinci bahar: Ünlü çift boşandıktan sonra yeniden aşk yaşamaya başladı
Hafızası en güçlü 3 burç belli oldu Hafızası en güçlü 3 burç belli oldu
Erdoğan'ın masasındaki son anket: 'İstanbul'da seçim bıçak sırtı, dört ilçe el değiştirebilir' Erdoğan'ın masasındaki son anket: 'İstanbul'da seçim bıçak sırtı, dört ilçe el değiştirebilir'
Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı: 14 Şubat'ta el ele film izlediler Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı
AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil!