'Game of Thrones' oyuncusu Emilia Clarke'a İmparatorluk Nişanı

Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Daenerys Targaryen/Khaleesi karakteriyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Kraliyet Ailesi tarafından onurlandırıldı. Oyuncu, Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.

Hem oyuncu hem de annesi Jennifer, SameYou adlı hayır kuruluşundaki çalışmaları nedeniyle bu onura layık görüldü.

İmparatorluk nişanı, oyuncuya Prens William tarafından verildi.