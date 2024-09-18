Fransız Müzisyen Ysé Trio, Eskişehir'de Sanatseverlerle Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Institut Français iş birliğiyle düzenlenen konserde, Fransız müzisyen Ysé Trio, Sazova Amfi Tiyatro’da sanatseverlerle buluştu.

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Fransız Müzisyen Ysé Trio, Eskişehir'de Sanatseverlerle Buluştu

Fransız müzisyen, söz yazarı ve yorumcu Ysé Trio, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Institut Français ortaklığıyla, Sazova Amfi Tiyatro sahnesinde sanatseverlerle buluştu.

Verilen konserde Fransız müzisyen Ysé’ye, davulda Mattéo Balma ve basgitarda Noé Russeil eşlik etti. Ysé Trio, solo kariyerinin yanı sıra 2021’de Stranger Quartet’e çellist/basçı olarak katıldı. H-Burns’ün Leonard Cohen’e saygı turnesinde 60’dan fazla konsere eşlik etti. Aynı zamanda Peter Doherty & Frédéric Lo ( The Fantasy Life of Poetry and Crime) ile birlikte birçok konserde yer aldı.

Sazova Amfi Tiyatroyu dolduran seyirciler, sanatçıları ayakta alkışladı. Gecenin sonunda müzisyenler, dinleyiciler ile fotoğraf çektirdi. Gece, plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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