Entübe edilmişti: Metin Uca hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşan ve tedavi altına alındığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu öğrenilerek ameliyat edilen Metin Uca, hayatını kaybetti.

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Entübe edilmişti: Metin Uca hayatını kaybetti

Türkiye'nin sevilen isimlerinden Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşarak trafik kazası yapmış ve tedavi için kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden Uca'nın dün taburcu olması beklenirken, yeniden fenalaşarak entübe edildiği açıklanmıştı. Uca'dan kötü haber gece 01.30 sıralarında geldi. Sevilen isim doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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METİN UCA TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Metin Uca trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından, "Sevgili dostlarımız Bursa’da bir etkinlik için menajerim sevgili Kübra Kalem Baykara ile çıktığımız yolda Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim. Hastanede ilk yapılan tetkikte boyun şah damarımın her ikisinin de tıkalı olduğu ve onun yarattığı durum nedeniyle kazanın ortaya çıktığını öğrendim. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım İnme Merkezi’nde bir hafta boyunca tedavi altında olacağım… Pıhtıların eritilmesi ve tıkanıklığın giderilmesine çalışılacak. İlginiz için teşekkürler. Hızla iyileşip aranıza döneceğim" demişti.

METİN UCA KİMDİR?

Sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı Metin Uca, 13 Kasım 1961’de doğdu. Babası Hakkarili annesi Bilecikli olan; kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, atv, Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında Star TV'de yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyordu. 2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

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