Alberto Mondiano'dan 50 yıldır kapalı olan Heybeliada Ruhban Okulu belgeseli

Belgesel fotoğrafçısı, sinema yönetmeni ve yazar Alberto Modiano’nun çektiği fotoğraflardan oluşan ve 2023 yılı yaz aylarında Adalar Vakfı bünyesindeki Adalı Yayınları tarafından yayınlanan Heybeliada Ruhban Okulu kitabı, 26-27 Ağustos’ta Büyükada’da gerçekleşen “Adalı Yazarlar, Adaları Yazanlar” edebiyat etkinliğinde ilk kez okurları ile buluştu. Modiano’yu bu eser için teşvik eden, Laki Vingas’ın önsözünü kaleme aldığı kitap, Heybeliada Ruhban Okulu mezunu, felsefe profesörü Konstantin Delikostas’ın yazısının yanı sıra Salih İnci’nin de okuldaki eğitim üzerine yazısını içeriyor.

Bir süre Ruhban Okulu’nda kalarak, büyük emeklerle kitap üzerinde çalışan Modiano, 1983 yılından bu yana fotoğrafla ilgileniyor. Yirmi küsur yıllık fotoğraf tarihi geçmişinden sonra belgesel fotoğrafa yönelen sanatçı, 2018 yılında belgesel sinemacı olarak mezun oldu.

Heybeliada Ruhban Okulu’nu konu eden film ise “ÜMİT TEPESİ” başlığını taşıyor. 2016 yılında belgesel fotoğraflarla başlayan öyküye daha sonra film yapma düşüncesi ile devam eden Modiano, filmin oluşum sürecinde Türkiye’den on dört kişi ile görüşürken, Atina’da bulunan HRO mezunlar derneğinin buluşmasında da on üç kişi ile daha görüşme yaparak filmi tamamladı.

Adalar Vakfı ve Özel Zoğrafyon Rum Lisesi işbirliği ile düzenlenen kitap tanıtımı ve film galası, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 18:00’de Heybeliada Ruhban Okulu’nun da mimarı Periklis D.Fotiadis’in İstanbul’a kazandırdığı bir diğer okul olan Beyoğlu Özel Rum Zoğrafyon Lisesi’nde gerçekleşecek.