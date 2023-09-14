Engelsiz Filmler Festivali'nin bu yılki konusu: İnsanlık Onuru

Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yıla özel bölümü “İnsanlık Onuru”nda, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 75. yılında öne çıkan insan hakları sorunlarına odaklanan bir film seçkisi sinemaseverlerle buluşacak. Festival programında seçkinin gösteriminin hemen ardından Selen Doğan (İletişimci ve Engelli Hakları Savunucusu), Gökçer Tahincioğlu (Gazeteci), Bülent Tekin’in (Türkiye Sağırlar Milli Federasyon Başkanı) ve izleyicilerin katılacağı Herkes İçin İnsan Hakları forumu gerçekleşecek.

Adını bildirgenin maddelerinde öne çıkan “insanlık onuru” teriminden alan bölüm, toplumun parçası olan her bir bireyin ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlardaki eşit ve özgür erişim hakkına odaklanıyor.

Engelsiz Filmler Festivali bu yıl 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Paribu Cineverse ANKAmall, Goethe Institut ve 4-5 Kasım’da Eskişehir’de Cinema Pink Kanatlı AVM salonlarında sinemaseverlerle buluşacak. 14 filmin yer aldığı Kısa Film Yarışması ise 20-26 Ekim tarihleri arasında çevrim içi olarak tüm Türkiye’den takip edilebilecek.

Ülkesine geri gönderilecek bir kadın sığınmacının umut arayışının hikayesi...

İnsanlık Onuru seçkisinin uzun metrajlı filmi ise İran kökenli Hollandalı sinemacı Nafiss Nia’nın yazıp yönettiği ilk uzun kurmaca sinema filmi Öğleden Sonra (Die middag) dünya gündemindeki mültecilik konusu üzerinden çarpıcı bir hikâye anlatıyor. Elindeki tüm hukuki çözümleri tükenen İranlı bir kadın sığınmacının umut arayışının hikâyesi. Bu yıl Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, yalın diliyle yılın en ilgi çekici ilk filmleri arasında yer alıyor.

Göçmen bir performans sanatçısının kendini bulma hikayesi...

“İnsanlık Onuru” bölümünün kısa film seçkisindeki Kubra, Afganistan’dan Fransa’ya göçmek zorunda kalmış performans sanatçısı Kubra Khademi’nin hayatını ve sanatını konu alan Mélanie Trugeon imzalı bir belgesel. Feminist sanatçı, bir göçmen olarak sanatı ve protest tavrıyla, toplumda eşit üretim ve erişim hakkına sahip bir birey olmaya dair bildirge maddelerini akıllara getiriyor.

Hastalığı yüzünden yaşıtları arasında dışlanmaya başlayan bir çocuğun hikayesi...

Festivalin “İnsanlık Onuru” seçkisindeki bir diğer kısa film de Justine Martin’in yazıp yönettiği Vaha (Oasis). Ergenlik çağındaki iki kardeşin gündelik yaşamlarını konu eden film, ikiz kardeşlerden birinin yaşadığı hastalığın, onu kardeşinden farklı kılışına ve yavaş yavaş ortak arkadaş çevrelerinin dışına itişine odaklanıyor.

Bir grup sağır insanın hayal güçleri ve yaratıcılıklarının ötesi…

Seçkinin son kısa filmi Meksikalı yönetmen Santiago Zermeño’nun belgeseli Sessizliği Gör (Mira el silencio) ise bir grup sağır insanın kurduğu atölye topluluğunun içine giriyor. Topluluk üyelerinin hayal güçleri ve yaratıcılıklarıyla Meksika’da kullanılan standart işaret dilinin sınırlarını zorlamalarına şahit oluyoruz. Kendi tarzlarında şiir betimlemeye çalışan atölye topluluğu iletişimin kural tanımayan kimyasını öne çıkarıyor.

Forum: Herkes İçin İnsan Hakları

22 Ekim 2023 Pazar günü saat 13:00’teki kısa film seçkinin ardından saat 14:00’te gerçekleşecek forum, 75 yıl önce ilan edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden yola çıkarak, bugün eşitliğe ve eşitsizliğe, adalete ve adaletsizliğe nereden baktığımızı tartışacak.

“Herkes için İnsan Hakları” başlıklı forum, Selen Doğan’ın (İletişimci ve Engelli Hakları Savunucusu) kolaylaştırıcılığında, Gökçer Tahincioğlu (Gazeteci), Bülent Tekin (Türkiye Sağırlar Milli Federasyon Başkanı) ve izleyicilerin katılımıyla gerçekleşecek.

İnsanlık Onuru bölümündeki kısa film seçkisi ve “Forum: Herkes İçin İnsan Hakları” Goethe Institut Ankara’da, bölümün uzun metrajlı filmi Öğleden Sonra (Die middag) ise Paribu Cineverse ANKAmall’de festival izleyicileriyle buluşacak.

Programında yer verdiği tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan Engelsiz Filmler Festivali, tüm etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen festivalin destekçileri arasında ABD Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, British Council Yaratıcı İş Birlikleri Hibe Programı, Avrupa Birliği CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Hollanda Krallığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Goethe-Institut yer alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem