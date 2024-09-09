Çay Ağacının Faydaları



Çay ağacı yağı, Avustralya’ya ait önemli bir bitki olan melaleuca alternifolia’nın yapraklarının buhar yoluyla damıtılarak elde edilen esansiyel bir yağ türüdür.

Çay ağacı yağı, yüzyıllardır, yaraları ve diğer cilt sorunlarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Bu yağ, topikal olarak (harici kullanım) uygulanabilir veya cilt losyonlarına ve kremlerine eklenebilir.



Reklamlarda sık sık karşımıza çıkan çay ağacı yağı içeren pek çok ürün bulunmaktadır. Çay ağacı yağı tıp alanında pek çok ilaç ve kremde uzun yıllar kullanılmaktadır. Çay ağacı yağı kremi ve çay ağacı yağı sabunu pek çok kadın tarafından kullanılmaktadır.

Çay ağacı yağı sivilce başta olmak üzere, tırnak batması, kepek, uçuk, saç dökülmesi, bit, çıban, uyuz, yanık, böcek ısırmasında, yaralarda, enfeksiyonların tedavisinde, diş ağrısı, boğaz ağrısı, vajinal enfeksiyonlarda, öksürük sorunlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

Kullananların memnun kaldığı bu doğal ürün mutlaka evinizde bulunması gereken doğal bir yağdır.

Çay ağacı yağı içerin ürünlerin sivilceleri yok ettiği bilinmektedir. Son zamanlarda bu etkisinden dolayı pek çok krem, losyon ve sabun çay ağacı yağı içererek satışa sunulmuştur. Çay ağacı yağının içerisinde bulunan doğal antiseptikler akne ve sivilcelerle savaşarak cildinizin pürüzsüz olmasını sağlar.

Böcek, sinek, arı soktuğunda az miktarda yağı damlatın ve ovalayın antiseptk özelliği sayesinde ağrı yada yanma oluşmadan iyileşir.

Vücudun herhangi bir yerinde mantar varsa çay ağacı yağını suyla seyrelterek mantar olan bölgeye kullanabilirsiniz. Vajinada ya da ayaklarınızda mantar varsa çay ağacı yağı çok iyi bir çözüm olabilir.



Çarpma yada düşme sonucu oluşan morluklar hemen geçmiyorsa zeytinyağı ve çay ağacı yağını karıştırın ve moraran bölgeye sürün morlukların hemen yok olduğunu göreceksiniz.

Doğal ve etkili yöntemlerden biridir. Sedef ve egzama gibi deri sorunlarında alternatif olarak kullanılabilir.



ÇAY AĞACININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Gür ve bakımlı saçlara sahip olmak için çay ağacı yağını incelterek yada şampuana 1-2 damla dökerek uygulayın etkisini hemen görmeye başlayacaksınız.

Kepek önleyici pek çok krem yada şampuanda kesinlikle çay ağacı yağı vardır. Kepek oluşumunu önleyen saç bakımı yapan çay ağacı yağını düzenli kullandığınızda kepeklerden kurtulabilirsiniz.



Eğer saçlarınızda dökülme varsa çay ağacı yağı ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Kafa derinizde mantar, egzama, iltihap ve kaşıntı varsa düzenli olarak çay ağacı yağı içeren şampuan yada ürünleri kullanmak çok faydalı olacaktır. Çay ağacı yağı saçı besler, korur ve nemlendirir.

Çay ağacı yağı egzama ilk mücadelede çok etkilidir. Saç bölgesinde çıkan egzamayı yok etmek için çay ağacı yağı içeren ürünler kullanabilirsiniz. Genelde merak edilen sorulardan biride çay ağacı yağı egzamaya iyi gelir mi sorusudur. Yapılan araştırmalara göre bu yağ egzama tedavisinde çok etkilidir ve etkisi kanıtlanmıştır.



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ÇAY AĞACI YAĞI NASIL KULLANILIR?

YÜZE UYGULAMASI;

Eğer yüzdeki sivilceler için kullanılacaksa 2 çay kaşığı doğal bal ile 5 damla çay ağacı yağını iyice karıştırın ve bunu sivilceli yüzünüze sürün 5 dakika bekledikten sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın. Çay ağacı yağını cilt lekeleri için kullanacaksanız 3 damla çay ağacı yağını yüzünüze sürün ve iyice yedirmek için masaj yapın. Sadece pamuk yardımı ile sivilcelerinde üzerine uygulayabilirsiniz. Akşamları yatmadan önce pamuk ile cildinizi silmek bile hem sivilcelerin hemde cilt lekelerinin geçmesinde çok etkili bir yöntemdir.

Kaynak: Gerçek Gündem