Hamsikoli Nasıl Yapılır?

Yöresel lezzetlerde bugün sizlere Karadeniz mutfağından tarif veriyoruz. Oldukça lezzetli olan ve balıktan yapacağınız bu tarifi yemeye doyamayacaksınız. Balığı hep kızartma olarak tüketenler için de farklı bir alternatif olacak olan "hamsikoli" doyuruculuğu ile de sizleri cezbedecek. Besin değeri açısından da önerilen hamsikoli; pırasa, pazı ve mısır unu gibi çeşitli malzemelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Çok yönlü bir lezzet olan ve glutensiz beslenenlerin de tüketebileceği hamsikoliyi denemeye ne dersiniz? Hadi gelin birlikte hamsikoli nasıl yapılırmış adım adım inceleyelim. İşte hamsikoli tarifi...



HAMSİKOLİ TARİFİ:

MALZEMELER

500 gram hamsi

1 su bardağı sıvı yağ

500 gram pırasanın yeşil kısımları

1 su bardağı su

1 demet maydanoz

1 demet taze soğan

Dereotu

Mısır unu

Tuz, karabiberi, pul biber

1 çay bardağı su

İlk olarak hamsileri kılçıklarından ayırın.

Yeşillikleri ince ince kıyın ve bir kaba alın. Üzerine tuz serpip elinizle ovmaya başlayın ve biraz yumuşayınca sıvı yağ ve suyu ekleyip yoğurun.

Ardından karışıma mısır unu ekleyip yoğurmaya devam edin.

Balıkları ikiye bölün ve karışımın içine ekleyin. İçerisinde fazla mısır unu olmadan karıştırmaya devam edin.

Kaynak: Gerçek Gündem