Yahudi Yönetmenden Venedik’te Alkış Toplayan Konuşma: Soykırıma Karşı Filistin'in Yanındayım!

Sinemanın en prestijli ödüllerinden "Altın Aslan"ın sahiplerini bulduğu, 81’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali sona erdi. Festivalde büyük ödülü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın filmi "The Room Next Door" kazandı.

Törende ödül alan pek çok isim konuşmalarında, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 aydır aralıksız süren saldırılarını kınadı. Festivalde gelecek vadeden yönetmenlere verilen "Geleceğin Aslanı" ödülünü kazanan "Familiar Touch" filminin Yahudi yönetmeni Sarah Friedland da ödülünü Gazze'de devam eden işgal nedeniyle Filistinlilere adadığını söyledi.

İSRAİL FİLMLERİNİN GÖSTERİMİNE TEPKİ

Friedland, ödül konuşmasında, Filistin halkıyla dayanışmasını dile getirerek, "Bu ödülü, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 336. gününde ve işgalin 76. yılında kabul ediyorum" dedi. Friedland'ın konuşması, salondakilerden büyük alkış aldı.

Ayrıca çok sayıda İtalyan sanatçı da Gazze'de devam eden "soykırıma" dair festival yönetimini sessiz kaldığı ve İsrail yapımı filmlerin gösterilmesine izin verdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kaynak: AA