Türkiye'de İlk Kez Rastlandı! Bakan Ersoy 'Yılın Bulgusu' Diyerek Duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Andriake bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda çok özel bulgulara ulaşıldığını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakan Ersoy, “Andriake'de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli” açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Demre ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Myra ve Andriake Projesi kapsamında, Myra-Andriake kazılarına başkanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ve kazı ekibi tarafından yapılan çalışmalar sırasında önemli bulgular elde edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyu “Andriake Kazıları'nda çok özel bulgulara ulaştık” başlığıyla duyurdu.

“TÜRKİYE'DE İLK KEZ RASTLANIYOR”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Geleceğe Miras Myra ve Andriake projemiz kapsamında sürdürülen kazılarda “Millefiori (Bin Çiçek)” olarak adlandırılan teknikte üretilmiş çok çeşitli ve fazla miktarda cam kaplama levhalara rastlandı. Önemli yapılarda kullanıldığı bilinen bu özel yapı iç dekorasyon malzemesine bu boyutuyla Türkiye'de ilk kez rastlanıyor” ifadelerini kullandı.

“YILIN BULGULARI ARASINDA SAYILABİLECEK KADAR ÖNEMLİ”

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, kazı ekibinin çalışmaları sonucunda erişilen bulguların yılın bulguları arasında sayılabileceğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Andriake'de keşfettiğimiz zor ve ince cam işçiliği tekniğiyle dikkatleri çeken düz plaka formundaki millefiori kaplamalar ülkemiz için yılın bulguları arasında sayılabilecek kadar önemli. Önemli ve şaşırtıcı bir keşif olarak tanımlanan buluntuları gün ışığına kavuşturan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile Akdeniz Üniversitesine teşekkür ediyorum.”

Kaynak: AA-İHA