Cahit Berkay'dan 10 Yıl Sonra Film Müziği

''Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim'' adlı film için on yıl aradan sonra yeniden film müziği yapan Cahit Berkay, filmin bir kısmında seyirciye bir sürprizinin de olabileceğini söyledi. Berkay, yıllar sonra özgürce çalıştığı bir projede olmanın mutluluğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Filmin yapımcıları ve oyuncularından Cansu bana yazdığı bir şiirini paylaştığında çok etkilendim. ‘Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim’ şiirin başlığıydı ve beni direkt kendine çekti. Bu sözleri bestelemek istediğimi söyledim. Cansu’nun alternatif müzik anlayışı, underground tarzı da benim bu projede yer almamdaki önemli etkenler arasındaydı. Şiir serbest ölçüde yazılmıştı ama kendi içinde bir ahengi vardı. Bu kez, yaptığım önceki film müziklerinden farklı olarak, Cansu ile düet yapıyoruz. Bu benim için de bir ilk. Müzikal anlamda büyük bir sığlığın yaşandığı bir ekosistemde bu sözlere rastlamak gerçekten önemliydi. Cansu ile birlikte herkesin dinleyebileceği, aynı filmin ruhuna da uyan zamansız bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu şarkının hem filmi izleyenler hem de müziği dinleyenlerde farklı duygular uyandıracağını düşünüyorum. Müziğin dışında, filmin bir kısmında seyirciye bir sürprizimiz de olabilir! Özgürce çalıştığımız ve duygularımızı olduğu gibi işleyebildiğimiz profesyonel bir çalışmaydı. Sanatsal anlamda benim adıma da doyurucu bir işte yer aldığıma eminim."

31'inci Adana Altın Koza Film Festivali'nde Türkiye prömiyerini gerçekleştiren film, 18-24 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan 12'nci Antakya Film Festivali Uzun Metraj Film yarışması finalistleri arasına da girdi. Nusret Bey Eğitim Kültür Doğa ve Tarih Dayanışma Vakfı Başkanı Nusret Avcı destekleri ile gerçekleşen filmin görüntü yönetmenliğini Ahmet Serdar Taşyürek, kurgusunu da Yusuf Tekke yaptı. Filmin yapımcılığını Cansu Özdenak ve Özkan Binol, senaryosunu Nafiseh Laleh, filmin özgün müziğini ise Cahit Berkay üstlendi.

Filmin galası, 12 Kasım Salı günü Kadıköy Sineması'nda yapılacak.

Kaynak: ANKA