Türkiye'nin İlk Tematik Deniz Ticaret Tarihi Müzesi Açıldı

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kente eklenen yeni kültürel rotalar ile tarih, arkeoloji ve kültür tutkunlarını ağırlamaya başlayan Kuşadası, yeni bir müzeye kavuştu. Kuşadası’nın simgesi olan Güvercinada’da bulunan iç kalede Türkiye’nin ilk deniz ticaret tarihi müzesini kurmak üzere sürdürülen çalışmalar tamamlandı. Güvercinada Kalesi’nin tarihi geçmişine uygun olarak planlanan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, alanında ilk ve tek tematik müze oldu.

Başkan Günel ile koleksiyoner Haluk Perk arasında imzalanan protokolle kurulan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi’nde denizcilikle ilgili çeşitli objeler, deniz ticaretinin tarihsel gelişiminde kullanılan ticari eşyalar, balıkçılık aletleri ile sikke, mühür ve biletlerden oluşan zengin bir tarihi eser topluluğu sergileniyor.

Kaynak: ANKA