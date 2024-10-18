4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'ne Geri Sayım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde 30 Ekim-3 Kasım günlerinde düzenlenecek 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’ne ilişkin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteği ile büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, festival kapsamında Ulusal ve Uluslararası Yarışma da düzenleyecek. Ülkemiz ve yurt dışından dev isimlerin yer alacağı jüri tarafından Kristal Flamingo ödüllerini kazananlar açıklanacak ve festivalin kapanış programında ödül töreni düzenlenecek.

6 kıtadaki 30 ülkeden 60’a yakın filmin gösterileceği festivale ilişkin konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu tür organizasyonların kurumsallaşması amacıyla İzmir Vakfı’nın yapısını güçlendirmeye yönelik bir altyapı çalışması sürdürdüklerini duyurdu. Toplantıda Festival Direktörü Vecdi Sayar tarafından festival programı ve jüri açıklanırken, Ulusal Yarışma Jüri Başkanı, yönetmen ve yapımcı Reis Çelik de Türk sinemasının bugünü ve geleceğine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA