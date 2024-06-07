Bugün 11 yeni film vizyona giriyor

11 yeni film, bugün (7 Haziran Cuma) sinemaseverler ile buluşuyor. İşte o filmler ve konuları...

3. Gece Habis: Depremden sonra ailesi ile İstanbul'a yerleşen Defne'nin yaşadığı kabus dolu günler anlatılıyor. Defne ve ailesi depremden sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Defne için bir anda kabus dolu günler başlamıştır. Defne ailesinden de şüphe eder ancak elinde hiç bir bilgi yoktur. İlk ve ikinci gece korku dolu geçer. Üçüncü gecenin sabahında ise üzerindeki musallatı öğrenir. Ama öğrendiği şey sadece musallat değildir. Habis cinlerinin onun için üçüncü gece geleceğidir.

Hit Man: Film, üniversitede bir öğretim görevlisi olan Gary'nin, ek iş olarak polis teşkilatı görevlerinde sahte kiralık katil olmaya başlamasıyla değişen hayatını konu ediniyor. Şehrin polis teşkilatında ek iş yapan bir üniversite profesörü olan Gary, görev için sahte bir tetikçi kılığına girdiğinde hayatı değişir. ‘Kiralık Katil’ hizmetinden yararlanmak isteyen Madison’la tanıştığında, aralarındaki çekim ikisini de tehlikeli ve şüpheli durumlara sürükler.

An: Film, nöroloji doktoru olan Çağrı'nın, epilepsi hastaları üzerinde yaptığı araştırma sırasında keşfettiği bir anomaliyi kanıtlamaya çalışmasını anlatıyor. Doktor Çağrı, nöroloji uzmanıdır. Epilepsi hastalığını iyileştirmek için çalışmalar yapmak üzere bir şirketten fon alır. Araştırmalarında Epilepsi nöbeti esnasında hastalarının mekan odaklı zaman kırılması yaşadığını keşfeder. Elindeki fonu zamanın lineer akmadığını ispatlamak için kullanmak ister.

Combat Wombat: Combat Wombat, kasabanın yeni süper kahramanı olan Maggie'nin hikayesini konu ediyor. Maggie, Sanctuary kasabasından bir Wombat'tır. Güçlü karakteriyle tanınan kadın, kocasının ortadan kaybolmasından bu yana çocuklarını tek başına büyütür. Bir gün, herkesin önünde, genç şeker planörü Sweetie'yi kurtarır ve kasabanın yeni kahramanı Combat Wombat olur. Süper kahraman olmasından bir süre sonra Maggie, kocasının yokluğunun nedeninin gizemli bir sahte süper kahraman komplosu olabileceğini keşfeder. Kocasının peşine düşen Maggie, kendisini zorlu bir maceranın içerisinde bulur.

Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç: Film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bu kez yapılan bir tezgah sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor. Yüzbaşı Howard haksız yere uyuşturucuyla ilgili suçlarla itham edilir. Bu durum üzerine Bad Boys onun adını temize çıkarmak için harekete geçer. Araştırımalarını ilerletip, gerçeğe adım adım yaklaşan Mike ve Marcus, bu sırada büyük bir iftira ile karşı karşıya kalır. Artık ikili başlarına ödül konulan kaçaklardır. Polis tarafından takip edilen, kartellerin hedefindeki Mike ve Marcus, davayı çözmek için kanunların dışında ve kendi kurallarına göre çalışmak zorundadır.

Haikyu!! The Dumpster Battle: Popüler bir voleybol animesinden uyarlanan yapım, voleybolda ustalaşmış iki rakibin birleşip diğer bir takıma karşı mücadelesini anlatıyor.

Gözcüler: Film, 28 yaşında bir sanatçı olan Mina'nın İrlanda'nın batısındaki geniş ve el değmemiş bir ormanda mahsur kalmasını konu alıyor. Bir sığınak bulan Mina, bilmeden her gece gizemli yaratıklar tarafından izlenen ve takip edilen üç yabancıyla birlikte kapana kısılır ve gerilim dolu dakikalar başlar.

Adak: Film, borçlarını ödemek için türlü planlar yapan bir adamın ve ailesinin başına gelen korkunç olayları konu alıyor. Cenaze Evi hizmeti veren babasının yanına eşiyle birlikte giden Arthur, kendi borçlarından kurtulmak için gizlice evi ipotek ettirmeye çalışır. Hamile olan eşi Claire ve babası Saul’un hiçbir şeyden haberi yoktur. Ziyaretleri sırasında bedeninde kötü bir ruh saklanmış olan bir adamın defin işlemlerini Arthur üstlenir. Farkında olmadan iblisi serbest bırakır. Geri dönüşü olmayan sıra dışı ve korkunç olaylar herkesi etkisi altına alır. Ölümle yaşam arasında nefes kesici ve korku dolu deneyimler yaşamaya başlayan aile kısa süre sonra iblisin bebeğin peşinde olduğunu anlarlar.

Miller'ın Favorisi: Film, bir yaratıcı yazarlık ödevinin bir öğrenci ve onun danışman hocası arasında başlayan cinsel gerilimi konu ediniyor.

Sihirli Ormana Yolculuk: Film, gizemli ve sihirli bir ormanda bir hazinenin peşine düşen beş arkadaşın yaşadığı serüveni konu ediniyor. Küçük bir kasaba, gizemli bir ormanla çevrilidir. Ancak, bu orman sıradan bir orman değildir; içinde sihir dolu bir dünya gizlidir. Hikâye, cadı Beyaz'ın lanetlenmiş bir elması çalması ve bu yüzden çirkin bir cadıya dönüşmesiyle başlar. Beyaz, eski güzelliğine ve gücüne geri dönmek için elmasın izini sürerken, ona arkadaşları ve rehberleri Can eşlik eder. Ancak, sihirli ormandan kurtulmanın tek yolu, elması bulup ait olduğu yere geri bırakmaktır.

Teorem: Film, bir gün eşi ve annesi dahil hayatındaki hiç kimse tarafından tanınmayan ve bu duruma anlam veremeyen Cem'in hikâyesini anlatıyor. Cem başarılı bir motosiklet yarışçısı, eşi Özlem ve oğlu Efe ile mutlu bir hayat sürerken bir anda her şey alt üst olur. İş çıkısı eve gittiğinde kapıyı açan olmaz. Bir gün öncesinde eşiyle motosiklet yüzünden kısa bir tartışma yaşanmıştır. Eşi Özlem’in, Cem’in annesine gittiği düşüncesiyle Cem kendi annesinin evine gider fakat annesi onu tanımadığını söyleyerek kapıyı yüzüne kapatır. Geceyi sokakta geçiren Cem ertesi gün eşinin iş yerine gittiğinde eşi Özlem’i başka bir adamla el ele görür. Bu durum karşısında Cem, Özlem’in yanındaki adamı darp eder ve Cem’i karakola götürürler. Karakoldaki ifadelerin den sonra Cem ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderilir.