Breaking Bad'in yıldızlarındandı: Mark Margolis hayatını kaybetti

Breaking Bad dizisinin Hector Salamanca'sı Mark Margolis 83 yaşında yaşamını yitirdi.

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Breaking Bad'in yıldızlarındandı: Mark Margolis hayatını kaybetti

Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Hector Salamanca rolüyle hafızlara kazınan Amerikalı aktör Mark Margolis 83 yaşında yaşamını yitirdi.

20 yaşında oyunculuğa başlayan Margolis, 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul'da Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

3 Haziran 1962 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile evlenen Mark Margolis, 'Pi', 'Requiem for a Dream', 'Noah', 'Black Swan' ve 'Fountain' filmlerinde de yer almıştı.

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