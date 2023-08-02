Disney Plus'dan resmi açıklama: ''Atatürk' dizisi iki bölüm olarak yayınlanacak'

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının anlatıldığı 'Atatürk' dizisinin, Disney Plus'da gelen baskıların ardından yayımlanmayacağı iddia edilmişti.

YAYINLANACAĞI AÇIKLANDI

Şirketin Türkiye genel müdürü Cenk Soner, yapımın FOX TV ekranlarında ve sinemalarda yayımlanacağını, böylelikle Atatürk’ün “çok daha geniş kitlelere ulaştırılacağını” söyledi.

Dizi böylelikle şirketin dijital yayın platformu Disney+'da yayımlanmayacak. FOX TV de Walt Disney'e ait bir TV kanalı.

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘Atatürk’ dizisinde Cumhuriyet'in kurucusunu Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

TAKVİM YAYINLANDI

Şirketten yapılan açıklamaya göre ‘Atatürk’ün yayın takvimi şöyle olacak:

29 Ekim, 1. film TV özel versiyon FOX ekranlarında

3 Kasım, 1. film sinemalarda

22 Aralık, 2. film sinemalarda

2024 yazı, Her iki film FOX ekranlarında

NE OLMUŞTU?

Yapımın Disney+'da yayımlanmasının "Ermeni lobilerinin baskısı sonucu iptal edildiğine" yönelik iddialarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , "Kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" demişti.



