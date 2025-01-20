Bob Dylan'ın Daktilo ile Yazılmış Şarkı Taslağı 510 Bin Dolara Alıcı Buldu

Nobel Ödüllü ABD'li müzisyen Bob Dylan'ın "Mr. Tambourine Man" şarkısının daktilo ile yazılmış taslakları açık artırmaya çıktı. Yoğun ilgi gören şarkı taslağı yaklaşık 510 bin dolar bedelle yeni sahibini buldu.

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Bob Dylan'ın Daktilo ile Yazılmış Şarkı Taslağı 510 Bin Dolara Alıcı Buldu

ABD'nin Tennessee eyaletinde düzenlenen müzayedede, sanatçıya ait fotoğraflar, müzik notaları, gitar gibi yaklaşık 60 parça alıcılara takdim edildi.

ŞARKI TASLAKLARINA 510 BİN DOLAR ÖDENDİ

Müzayedede 1965 tarihli Mr. Tambourine Man şarkısının daktiloyla yazılmış taslakları yoğun ilgi gördü. Taslaklar yaklaşık 510 bin dolara satıldı.

Bob Dylan'ın Daktilo ile Yazılmış Şarkı Taslağı 510 Bin Dolara Alıcı Buldu - Resim : 1

GİTAR 255 BİN DOLARA SATILDI

Açık artırmada, Dylan'ın imzasını taşıyan 1968 tarihli yağlı boya tablo 260 bin dolara, 1983 model Fender markalı gitar ise 225 bin dolardan alıcı buldu.

Müzayede evi, açık artırmada hem yüz yüze hem de çevrim içi alınan tekliflerle toplamda yaklaşık 1,5 milyon dolar gelir elde edildiğini duyurdu.

Bob Dylan'ın Daktilo ile Yazılmış Şarkı Taslağı 510 Bin Dolara Alıcı Buldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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