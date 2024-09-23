Black Mirror" 7. Sezonuyla Geri Dönüyor

Distopik antoloji dizisi Black Mirror, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Kült bilim kurgunun 7'nci sezonu 6 bölümden oluşacak ve 2025'te yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosu, Black Mirror X'in resmi sayfasında yayınlanan gizemli bir videoyla açıklandı.

OYUNCU KADROSU

Gözetim teknolojilerinin hızlı ilerleyişi karşısında toplum güvenliğinin tamamen kırılganlaştığı bir felaket anlatısı olan dizide "Crazy Rich Asians" oyuncusu Awkwafina, eski "Doctor Who" yıldızı Peter Capaldi, "The Crown"dan Emma Corrin, "Insecure"dan Issa Rae, "Girlfriends" yıldızı Tracee Ellis Ross ve "IT Crowd" oyuncusu Chris O'Dowd gibi isimlerle geri dönüyor.

Ayrıca 7. sezonda, Patsy Ferran, Paul Giamatti, Lewis Gribben, Cristin Milioti, Billy Magnussen, Jimmy Simpson, Milanka Brooks, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Rosy McEwen, Paul G. Raymond ve "Succession" yıldızı Harriet Walter da rol alacak.

7. sezonun en büyük sürprizi de fısıltı halinde yayılmaya başladı. Dizi hayranlarının favorisi ve 4. sezonun çok sevilen açılış bölümü olan "USS Callister"ın devamının da bu sezonda yer alacağı söyleniyor.

Dizinin yaratıcısı Charlie Brooker, hayranlarına "Bölümlerimizden birindeki belirli bir uzay gemisinin yeniden ortaya çıkacağını" söyledi ve ekledi: "Black Mirror tarihinde ilk kez bir devam filmi yaptık. Normalde, bir bölümün sonunda tüm karakterleri öldürürüm ve bazılarını hayatta tutarım."

Dizinin 6. sezonunda Clara Rugaard, Salma Hayek, Annie Murphy, Aaron Paul, Josh Hartnett gibi ünlü isimler yer almıştı.