Bir Yıldız Geçti... Usta Sanatçı Haldun Dormen'in Cenaze Programı Belli Oldu

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam 97 yaşında hayatını kaybetti.

Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından,"Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Usta sanatçı Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu. Dormen, 25 Ocak Pazar Günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek anma töreninin ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Haldun Dormen için düzenlenecek anma töreni, pazar günü saat 10.30’da, sanatçının kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

AİLE KABRİSTANI'NA DEFNEDİLECEK

Dormen'in naaşı, törenin ardından Teşvikiye Camii’nde, öğle namazınının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

